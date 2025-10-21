ТСН в социальных сетях

Адель удивила неожиданным появлением после полугодовой паузы и очаровала своим видом

После шести месяцев отсутствия Адель снова появилась перед камерой и поклонниками.

Злата Ковтун
Адель

Адель / © Associated Press

Английская певица Адель порадовала своих фанатов новым фото после большой паузы.

Оказывается, звезда посетила мастерскую коменды Mercedes "Формулы-1", где с улыбкой позировала рядом с гонщиками Джорджем Расселом и Кими Антонелли. Для выхода артистка выбрала элегантный черный костюм, который подчеркнул ее стройную талию.

Адель с пилотами "Формулы-1"

Адель с пилотами "Формулы-1"

Фото мгновенно разлетелось по Сети — фанаты исполнительницы не сдерживали своего восторга. Поклонники начали писать лестные комментарии относительно внешнего вида певицы.

  • Адель выглядит невероятно хорошо!

  • Вау, от этой фотографии такой роскошный вайб..

  • Вы прекрасны!

Отметим, что это первое появление певицы после апрельского матча НБА в Лос-Анджелесе. Папарацци застали знаменитость с женихом, американским спортивным агентом Ричем Полом.

Напомним, недавно редакция ТСН.ua подготовила материал о том, что многие имена мировых звезд мы произносим неправильно. Среди них оказалась и певица Адель.

