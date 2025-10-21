Адель удивила неожиданным появлением после полугодовой паузы и очаровала своим видом

Адель / © Associated Press

Реклама

Английская певица Адель порадовала своих фанатов новым фото после большой паузы.

Оказывается, звезда посетила мастерскую коменды Mercedes "Формулы-1", где с улыбкой позировала рядом с гонщиками Джорджем Расселом и Кими Антонелли. Для выхода артистка выбрала элегантный черный костюм, который подчеркнул ее стройную талию.

Адель с пилотами "Формулы-1"

Фото мгновенно разлетелось по Сети — фанаты исполнительницы не сдерживали своего восторга. Поклонники начали писать лестные комментарии относительно внешнего вида певицы.

Реклама

Адель выглядит невероятно хорошо!

Вау, от этой фотографии такой роскошный вайб..

Вы прекрасны!

Отметим, что это первое появление певицы после апрельского матча НБА в Лос-Анджелесе. Папарацци застали знаменитость с женихом, американским спортивным агентом Ричем Полом.

Напомним, недавно редакция ТСН.ua подготовила материал о том, что многие имена мировых звезд мы произносим неправильно. Среди них оказалась и певица Адель.