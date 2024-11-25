Адель в слезах объявила, что уходит со сцены, и назвала причину: "Ужасно буду скучать"

Британская певица Адель объявила, что прекращает концертную деятельность и уходит со сцены.

О паузе исполнительница сообщила на своем последнем шоу в Лас-Вегасе, где она в течение двух лет выступала по выходным, пишет BBC. Артистка поделилась с поклонниками, что вынуждена взять перерыв на неопределенный срок. Адель призналась, что будет скучать по сцене, но последние годы были для нее изнурительными.

"Мне очень грустно, что эта серия концертов закончилась, но я очень рада, что это произошло. Я буду ужасно скучать по этому, я буду ужасно скучать по вам. Я не знаю, когда в следующий раз захочу выступить снова", — в слезах сообщила певица фанатам.

Адель / Фото: instagram.com/adele

Также Адель поделилась, что не только прекращает концертную деятельность, но и не будет браться за новый материал. По словам артистки, она истощена и хочет отвлечься, занявшись другими творческими делами.

"У меня вообще нет никаких планов по новой музыке. Я хочу большого перерыва после всего этого, и я думаю, что хочу ненадолго заняться другими творческими делами", — добавила звезда.

Кроме того, раньше Адель признавалась, что хочет уединиться и отдохнуть от славы. Также артистка планирует поступить в университет и получить классификацию в области английской литературы.

Напомним, недавно певица Кристина Соловий делилась, что прекращает концертную деятельность. Артистка объяснила, почему берет паузу от выступлений на сцене.

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