Адель в слезах объявила, что уходит со сцены, и назвала причину: "Ужасно буду скучать"

Артистка на неопределенный срок берет паузу в творческой карьере.
Британская певица Адель объявила, что прекращает концертную деятельность и уходит со сцены.
О паузе исполнительница сообщила на своем последнем шоу в Лас-Вегасе, где она в течение двух лет выступала по выходным, пишет BBC. Артистка поделилась с поклонниками, что вынуждена взять перерыв на неопределенный срок. Адель призналась, что будет скучать по сцене, но последние годы были для нее изнурительными.
"Мне очень грустно, что эта серия концертов закончилась, но я очень рада, что это произошло. Я буду ужасно скучать по этому, я буду ужасно скучать по вам. Я не знаю, когда в следующий раз захочу выступить снова", — в слезах сообщила певица фанатам.
Также Адель поделилась, что не только прекращает концертную деятельность, но и не будет браться за новый материал. По словам артистки, она истощена и хочет отвлечься, занявшись другими творческими делами.
"У меня вообще нет никаких планов по новой музыке. Я хочу большого перерыва после всего этого, и я думаю, что хочу ненадолго заняться другими творческими делами", — добавила звезда.
Кроме того, раньше Адель признавалась, что хочет уединиться и отдохнуть от славы. Также артистка планирует поступить в университет и получить классификацию в области английской литературы.
Напомним, недавно певица Кристина Соловий делилась, что прекращает концертную деятельность. Артистка объяснила, почему берет паузу от выступлений на сцене.
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