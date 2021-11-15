Адель во время концерта помогла фанату сделать предложение своей любимой

Адель во время концерта помогла фанату сделать предложение своей любимой

Артистка впервые за пять лет дала концерт.

Британская певица Адель наконец-то порадовала своих фанатов своим первым за пять лет концертом.

Кстати, событие прошло очень интересно. Исполнительница помогла поклоннику сделать предложение своей любимой. Звезда подыграла фанату. Она попросила выключить свет и сделать полную тишину.

"Мы сейчас выключим свет. Будете шуметь – я вас прибью", — пошутила певица.

После этого мужчина завязал своей избраннице глаза и вывел ее на сцену. Он встал на одно колено и сделал ей предложение руки и сердца. Девушка ответила "да".

"Хорошо, что она сказала "да", иначе я бы не знала, кому петь следующую песню", – добавила артистка.

К слову, артистка не первый раз помогает поклонникам. В 2016 году на концерте звезды также обручилась пара.

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