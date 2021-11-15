Адель во время концерта помогла фанату сделать предложение своей любимой

Артистка впервые за пять лет дала концерт.
Британская певица Адель наконец-то порадовала своих фанатов своим первым за пять лет концертом.
Кстати, событие прошло очень интересно. Исполнительница помогла поклоннику сделать предложение своей любимой. Звезда подыграла фанату. Она попросила выключить свет и сделать полную тишину.
"Мы сейчас выключим свет. Будете шуметь – я вас прибью", — пошутила певица.
После этого мужчина завязал своей избраннице глаза и вывел ее на сцену. Он встал на одно колено и сделал ей предложение руки и сердца. Девушка ответила "да".
"Хорошо, что она сказала "да", иначе я бы не знала, кому петь следующую песню", – добавила артистка.
К слову, артистка не первый раз помогает поклонникам. В 2016 году на концерте звезды также обручилась пара.
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