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Адель во время концерта помогла фанату сделать предложение своей любимой

Адель во время концерта помогла фанату сделать предложение своей любимой

Адель / Getty Images

Артистка впервые за пять лет дала концерт.

Британская певица Адель наконец-то порадовала своих фанатов своим первым за пять лет концертом.

Кстати, событие прошло очень интересно. Исполнительница помогла поклоннику сделать предложение своей любимой. Звезда подыграла фанату. Она попросила выключить свет и сделать полную тишину.

"Мы сейчас выключим свет. Будете шуметь – я вас прибью", — пошутила певица.

После этого мужчина завязал своей избраннице глаза и вывел ее на сцену. Он встал на одно колено и сделал ей предложение руки и сердца. Девушка ответила "да".

"Хорошо, что она сказала "да", иначе я бы не знала, кому петь следующую песню", – добавила артистка.

К слову, артистка не первый раз помогает поклонникам. В 2016 году на концерте звезды также обручилась пара.

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