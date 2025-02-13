Адель впервые за длительное время показалась с женихом и рассекретила, как с ним проводит время

Популярная британская певица Адель впервые за долгое время показалась со своим женихом, спортивным агентом Ричем Полом.

Пара устроила довольно необычное свидание. В частности, влюбленные посетили баскетбольный матч "Лос-Анджелес Лейкерс" против "Юты Джаз" на арене Crypto.com в Лос-Анджелесе, где их и подловили папарацци.

Адель с женихом / Фото: Associated Press

Адель и Рич Пол надели на мероприятие черные наряды. Парочка сидела в первых рядах, увлеченно наблюдала за игрой баскетболистов и энергично обсуждала ход событий.

В общем, исполнительница поддерживала жениха. Дело в том, что возлюбленный звезды является спортивным агентом одного из баскетболистов команды "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброна Джеймса. Кстати, именно эти игроки и одержали победу.

Адель с женихом / Фото: Associated Press

Отметим, Адель и Рич Пол находятся в отношениях с 2021 года. В августе 2024-го артистка объявила, что они обручились.

Напомним, недавно украинская актриса Ирина Кудашова рассказала о своих отношениях. Артистка встречается с мужчиной, который старше ее на 10 лет.

Читайте также: