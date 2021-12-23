Аделина Дели в бикини: топ 10 пикантных фото танцовщицы

Знаменитость часто радует фолловеров своего фотоблога пляжными кадрами.

Украинская танцовщица и модель Аделина Дели – горячая мулатка.

У молодой знаменитости сочные формы и неповторимая красота. Участница балета певицы Насти Каменских выгодно подчеркивает фигуру эффектными нарядами и часто показывает ее в бикини.

Редакция сайта ТСН.ua собрала топ 10 пикантных фотографий красавицы в купальнике.

Аделина Дели в бикини / instagram.com/adelina.deli

Аделина Дели в бикини / instagram.com/adelina.deli

Свою первую узнаваемость Аделина получила, когда стала танцевать в балете NK несколько лет назад. В свободное время Дели любит отдыхать на море. Оттуда она публикует в Instagram соблазнительные кадры.

Аделина Дели в бикини / instagram.com/adelina.deli

Аделина Дели в бикини / instagram.com/adelina.deli

В 2019 году девушка впервые приняла участие в шоу "Танцы со звездами". Тогда она боролась за кубок со звездным партнером, рэпером Серегой. Пара вылетела из проекта после третьего эфира. Через год Аделина вернулась на паркет с футболистом Сергеем Мельником. Этот тандем занял четвертое место. А в этом году она выступала на "Евровидении-2021". Дели танцевала во время выступления представительницы Азербайджана.

Интересно, что помимо танцев Дели обожает петь.

Аделина Дели в бикини / instagram.com/adelina.deli

Аделина Дели в бикини / instagram.com/adelina.deli

В 19-летней хореографини длинные ножки, пышные ягодицы и бюст и плоский животик. Параметры Аделины: талия – 60 см, бедра – 97.

Аделина Дели в бикини / instagram.com/adelina.deli

Аделина Дели в бикини / instagram.com/adelina.deli

Фолловеры Дели всегда щедры на комплименты. В частности, многие девушки пишут, что мечтают о такой же фигуре, а мужчины – об Аделине.

Аделина Дели в бикини / instagram.com/adelina.deli

Аделина Дели в бикини / instagram.com/adelina.deli

Читайте также: