Адриано Челентано изменился до неузнаваемости: как выглядит на свежем фото 87-летний певец

Адриано Челентано / © Getty Images

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Популярный италийский певец, киноактер и режиссер Адриано Челентано впервые за долгое время засветился в Сети.

По завершении активной творческой деятельности артист практически не ведет публичный образ жизни. Тем не менее, у него осталось немало поклонников, которые продолжают интересоваться новыми подробностями о своем кумире. И вот недавно музыканта застали папарацци. Издание Primo Ascolto на странице Facebook опубликовало его свежее фото.

На снимке 87-летнего исполнителя просто не узнать. Артист позировал в автомобиле, кстати, без своего привычного аксессуара — очков. Он был одет в черную футболку и опирался на подушку.

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Адриано Челентано

В комментариях пользователи были удивлены, ведь их кумир изменился до неузнаваемости. Впрочем, фанаты артиста отметили, что на свой возраст он выглядит великолепно. Также некоторые пользователи были удивлены, как быстро проходит время.

Отметим, Адриано Челентано является одной из важнейших фигур в истории итальянской музыки. За время своей карьеры артист выпустил более 40 студийных альбомов. Певца считает одним из основателей и лидеров рок-н-ролла Италии. Кроме того, Челентано снялся во многих фильмах и попробовал себя в роли режиссера. Артист является обладателем таких престижных премий, как “Золотой глобус”, “Серебряная лента”, “Давид ди Донателло” и других.

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