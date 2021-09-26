Адвокат Бритни Спирс о том, что ее отец втайне следил за ней: "Это нарушение личных прав"

Мэтью Розенгарт возьмется за расследование.

Адвокат американской поп-звезды Бритни Спирс Мэтью Розенгарт будет расследовать заявление экс-охранника певицы о том, что ее отец 13 лет втайне следил за звездой.

По словам адвоката, то, что мужчина прослушал ее спальню, читал SMS и отслеживал звонки — это жестокое нарушение прав на неприкосновенность частной жизни и гражданских свобод артистки. Розенгарт говорит, что поступок Джейми позорный. Особенно ужасно то, что он втайне прослушивал ее спальню.

Бритни Спирс с отцом / Getty Images

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"Мы будем активно расследовать эти вопросы", — заявил адвокат в документальном фильме The New York Times.

Сама Бритни пока никаких комментариев по этому поводу не давала.

Однако, это не удивительно. Судебный процесс по опеке над певицей все еще продолжается. Поэтому любой адвокат посоветует своему клиенту не давать никаких комментариев.

Отметим, экс-охранник Бритни Спирс рассказал о жестком контроле над певицей в течение 13 лет опеки.

По словам Алекса Власова, отец певицы Джейми и охранная фирма вели наблюдение за артисткой и тайно делали аудиозаписи с ее спальни. Так, из комнаты Бритни записали 180 часов аудио, в частности, ее общения с детьми и бойфрендом.

Напомним, недавно отец Бритни Спирс отказался от опеки. Редакция сайта ТСН.ua предлагает вспомнить, с чего все началось, как поддерживали исполнительницу ее коллеги и почему только за 13 лет Спирс удалось вырваться из-под опеки отца.

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