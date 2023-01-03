Афишу с концерта Натальи Могилевской превратили в мем: певица отреагировала

Артистка предложила делать мемы по ее фото.

Украинская певица Наталья Могилевская поделилась шутливыми картинками, создавшими для нее фаны.

В сторис в Instagram Могилевская показала, как в Сети афишу ее спектакли "Доньки" превратили в мем. Пользователи пошутили и на актуальные темы об отключении света, и о будничных потребностях.

Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"Наш народ не сломить и юмор нам в этом помогает", — подписала одна из мемил Могилевская.

Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Шутки фанатов не обидели исполнительницу, а наоборот подняли ей настроение. Могилевская попросила подписчиков предложить еще варианты шутливых подписей к фото и пообещала делиться ими на своей странице.

"Делайте скрин и размещайте свой мем с пометкой моей страницы. Лучшие буду репоститы", — предложила певица.

Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Напомним, на днях Наталья Могилевская рассказала о своем таинственном любимом, с которым живет вместе.

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