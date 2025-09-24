Агент Киану Ривза выдал правду о его "тайной женитьбе" в Европе

Киану Ривз с возлюбленной / © Getty Images

Агент голливудского актера Киану Ривза выдал всю правду о его "тайной женитьбе" в Европе.

Неделю назад западные СМИ начали утверждать, что якобы артист официально попрощался с холостяцкой жизнью. Отмечалось, что звезда Голливуда женился на избраннице, американской художнице Александре Грант. Свадьба якобы прошла в Европе под грифом совершенно секретно.

Ни Киану Ривз, ни Александра Грант не комментировали эти слухи. Однако агент актера пролил свет на ситуацию изданию E! News. Он уверяет, что это все выдумки и никакой свадьбы не было. По словам агента Ривза, актер и его избранница официально не женаты.

Киану Ривз и Александра Грант / © Associated Press

"Это неправда. Они не женаты", - уверяет агент звезды Голливуда.

Отметим, Киану Ривз и Александра Грант находятся в отношениях с 2018 года, хотя официально их подтвердили в 2019-м. Вокруг их романа ходит немало сплетен: и о тайной помолвке, и о свадьбе. Однако пара ни разу это не подтвердила и вообще старается держать подробности личной жизни в секрете.

