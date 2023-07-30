Ахтем Саитаблаев посвятил особую награду от ВСУ маме, ушедшей из жизни в аннексированном Крыму

Шоумен обратился к матери в своей публикации.
Украинский режиссер и актер Ахтем Сеитаблаев получил особую награду от Вооруженных Сил Украины.
С начала полномасштабной войны звезда помогает приближать нашу победу. При содействии украинской армии силы территориальной обороны ВСУ наградили Сеитабаева нагрудным знаком.
Свою награду режиссер показал в Instagram и признался, что посвящает ее своей покойной маме Субие ханум Налбандовой, ушедшей два года назад в аннексированном Крыму. Актер поделился архивным фото с самой родной и написал, что очень любит ее.
"Уже два года... Мама... нет сил сказать "Прощай"... До встречи... Люблю, люблю, люблю, люблю. PS Полученную от командования и в кругу собратьев награду, посвящаю тебе... Люблю", – написал Сеитабалев.
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