Ахтем Саитаблаев посвятил особую награду от ВСУ маме, ушедшей из жизни в аннексированном Крыму

Шоумен обратился к матери в своей публикации.

Украинский режиссер и актер Ахтем Сеитаблаев получил особую награду от Вооруженных Сил Украины.

С начала полномасштабной войны звезда помогает приближать нашу победу. При содействии украинской армии силы территориальной обороны ВСУ наградили Сеитабаева нагрудным знаком.

Ахтем Саитаблаев получил награду от ВСУ / Фото: instagram.com/seitablaiev

Свою награду режиссер показал в Instagram и признался, что посвящает ее своей покойной маме Субие ханум Налбандовой, ушедшей два года назад в аннексированном Крыму. Актер поделился архивным фото с самой родной и написал, что очень любит ее.

"Уже два года... Мама... нет сил сказать "Прощай"... До встречи... Люблю, люблю, люблю, люблю. PS Полученную от командования и в кругу собратьев награду, посвящаю тебе... Люблю", – написал Сеитабалев.

Ахтем Сеитаблаев с мамой / Фото: instagram.com/seitablaiev

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