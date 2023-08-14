Ахтем Сеитаблаев на редких фото показался в военной форме вместе с побратимами

Известный украинский актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев впервые за долгое время поделился со своими поклонниками новыми фотографиями.

На фото, которые Ахтем опубликовал на своей странице в Instagram, он показал, как проходят его военные будни. Режиссер позировал в кадре бок о бок со своими побратимами в военной форме.

Ахтем Сеитаблаев с собратьями / Фото: instagram.com/seitablaiev

Вместе с Сеитаблаевым в кадре появился украинский актер Алексей Тритенко, который также защищает Украину от врага.

"7-й отдельный батальон АРЕЙ УДА", — лаконично подписал фотографии режиссер.

Ахтем Сеитаблаев с собратьями / Фото: instagram.com/seitablaiev

В комментариях под фото поклонники пожелали Сеитаблаеву и его товарищам беречь себя на передовой и поскорее возвращаться домой с победой.

Напомним, что Ахтем Сеитаблаев принял решение пойти служить в Вооруженные силы еще в начале войны. Режиссер недавно даже получил особую награду от командования, которую посвятил своей покойной маме.

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