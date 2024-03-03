Ахтем Сеитаблаев назвал наиболее распространенное заблуждение о Крыме и крымчанах среди украинцев

15 марта в 20:30 на телеканале "1+1 Украина" состоится премьера военно-патриотического ток-шоу "Храбрые сердца".

Его ведущий, а также известный актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев рассказал о главных месседжах нового проекта, государственном культурном пространстве "Крымский дом", который возглавляет уже седьмой год, о том, как реагирует на хейт в соцсетях и ближайших планах снять фильм о войне.

Ахтем Сеитаблаев рассказал, чего ждать зрителю от нового военно-патриотического ток-шоу "Храбрые сердца":

"Поражать людей драматической или трагедийной составляющей во время войны – это не то, на что мы хотим полагаться в создании этого проекта. Наша цель – чтобы после просмотра оставалось ощущение того, что мы обязательно победим. Стремимся, чтобы каждый эпизод показывал героев с жизнеутверждающими историями, даже если, к сожалению, эти люди уже погибли", — рассказал Сеитаблаев в интервью сайту 1+1.

Ахтем Сеитаблаев, Валетнина Хамайко

Ахтем Сеитаблаев считает, что украинское общество легко расшатать, и это еще одно обучение, которое мы должны пройти. Ахтем посоветовал вспомнить, какие эмоции нас переполняли, когда освободили Киевщину, Харьковщину, Херсон. Нельзя впадать в безосновательные завышенные ожидания, но пытаться держать в себе позитив.

"От себя посоветовал бы делать так: услышали какую-то новость – дайте самому себе немного времени и не бросайтесь сразу в диспут на территории соцсетей. Бессодержательными спорами и негативом мы сами себя загоняем в нервное эмоциональное состояние. Потом удивляемся – чего же все такие уставшие? Чрезвычайно важно сохранять холодный ум еще и потому, что нас окружает большое количество враждебного ИПСО.

Ахтем Сеитаблаев

На самом деле это неравнодушие к абсолютно каждому аспекту нашей жизни свидетельствует о том, насколько силен и осознан украинский народ. Другое дело – знать, когда это недовольство действительно необходимо".

Ахтем Сеитаблаев, как крымский татарин, рассказал, какое распространенное заблуждение о Крыме и крымчанах существует среди украинцев из материковой части страны:

"По своему опыту говорю, что до начала полномасштабного вторжения большинство людей на вопрос "Что вы знаете о крымских татарах и о Крыме?" в основном отвечали одно и то же. Какие-то маленькие дома на самозахваченных землях, вечно чем-то недовольные, пахлава и чебуреки на пляже, сепаратисты, постоянно плачущие о своей депортации — вот и все. Понимаю, почему это так — я сам родился в советском союзе. Очевидно, насколько крепко закладывается в человеке то, что нам рассказывают в детстве. Сейчас осведомленности в сторону правды стало больше, но еще очень многое нужно делать. Особенно работать нужно над восприятием материковыми украинцами автономного статуса Крыма".

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