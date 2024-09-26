Ахтем Сеитаблаев назвал причину развода с женой и рассказал о напряженных отношениях с дочерью

Известный украинский режиссер и актер Ахтем Сеитаблаев впервые назвал причину развода со второй женой и рассказал об отсутствии отношений с младшей дочерью.

Знаменитость объявил о разрыве продюсершей Иванной Дядюрой в октябре 2021 года. В интервью Славе Демину режиссер признался, что они с тогда еще женой просто заполонили жизнь друг друга. Кроме того, Сеитаблаев признался, что увлекся другой и влюбился в нее.

"Я думаю, что отношения дошли до такой стадии, когда нас слишком много стало в жизни друг друга, мы же и работали вместе. Наверное, можно назвать, что мы надоели друг другу. А потом, когда ты восхищаешься, влюбляешься в другого человека, даже если тебе так кажется…", — поделился режиссер.

Ахтем Сеитаблаев со второй женой / Фото: скриншот с видео

Ахтем Сеитаблаев говорит, что делал все возможное, чтобы после разрыва остаться в нормальных отношениях. Впрочем, этого добиться не удалось. Больше всего ему досадно, что из-за развода страдают дети. Но если же после разрыва с первой женой у режиссера прекрасные отношения с наследниками, то в этом случае нет. Сеитаблаев признается, что сейчас у него нет никакого общения с младшей дочерью, из-за чего ему очень досадно.

"Наш разрыв с женой – это был достаточно сознательный шаг с обеих сторон, но, как всегда, к сожалению, наиболее пострадавшими в этой ситуации оказываются дети. Если с первой женой, мы через некоторое время надеюсь, что здесь так же получится… Я первой жене благодарен за то, что несмотря на наш непростой разрыв, все же это не превратилось в войну между женой и детьми и отцом, который не с ними", — поделился режиссер.

Ахтем Сеитаблаев с первой женой / Фото: скриншот с видео

Ахтем Сеитаблаев говорит, что сейчас у него нет никаких отношений с младшей дочерью. Более того, когда режиссер поздравлял Софию с днем рождения, она вообще не ответила. Режиссер считает, что дочь обижена на него из-за измены. Впрочем, знаменитость надеется, что им удастся возобновить контакт и выстроить отношения.

"Отношений с младшей дочерью, к сожалению, сейчас нет. Возможно, я был недостаточно настойчив в проявлениях своей любви к ней. Я очень, надеюсь, с младшей дочерью мы выйдем на то, чтобы часто, откровенно, искренне общаться. Пока что, к сожалению, этого нет. Когда в последний раз я поздравлял дочь с днем рождения, мне не ответили. Наверное, сильная обида. Думаю, что за измену", – поделился режиссер.

Ахтем Сеитаблаев с младшей дочерью / Фото: скриншот с видео

Отметим, после развода с супругой Ахтем Сеитаблаев начал встречаться с младшей на 20 лет Марьяной Боцвинюк, которой в 2023 году даже успел сделать предложение. В июле этого года режиссер объявил об их разрыве и назвал причину.

Читайте также: