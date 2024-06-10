Ахтем Сеитаблаев заявил о кризисе в отношениях с младшей на 20 лет невестой и назвал причину

Украинский режиссер и актер, который защищает Украину в составе ВСУ, Ахтем Сеитаблаев поделился подробностями личной жизни.

Как признается 51-летняя знаменитость, его отношения с младшей невестой Марьяной Боцвинюк, которой он сделал предложение в прошлом году, переживают непростые времена. В частности, Ахтем признался, что вместе с избранницей они имеют разные взгляды на жизнь и пока не планируют свадьбу. К тому же продюсер ушел от вопроса, до сих пор ли они совместно проживают.

"Пока не будем играть свадьбу. Мы сначала обсуждали, но сейчас – нет. Возможно, вскоре. Нет, официально отношения не оформляли. Мы переживаем непростой период отношений. Не знаю, как оно будет дальше. Это скорее связано с тем, что у мы двое взрослых людей и у нас есть определенные убеждения и взгляды на жизнь, которые далеко не всегда сходятся", – признался артист в комментарии "Люкс ФМ".

Ахтем Сеитаблаев во время предложения возлюбленной

Кроме того, Сеитаблаев поделился, что время от времени общается со своими детьми и даже успел увидеться с годовалой внучкой. Правда, по словам актера, дочь с внучкой проживают в Бельгии, поэтому очень редко выпадает возможность провести время вместе. С еще двумя детьми продюсер также поддерживает связь.

"Поддерживаем отношения благодаря Сети, телефонным разговорам. Я часто общаюсь со старшей дочерью, которая сейчас в Бельгии. Эмоции от внучки удивительны. Не зря говорят, что внуки – самые любимые дети. Я бы хотел баловать их подарками, но они живут в Бельгии, поэтому насколько это возможно, я пытаюсь это делать. Но, к сожалению, не так часто, как хотелось бы", – объяснил Ахтем.

Ахтем Сеитаблаев с дочерью / Фото: instagram.com/seitablaiev

Напомним, недавно Ахтем Сеитаблаев показался на костылях и удивил своим внешним видом.

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