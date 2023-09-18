Ахтем Сеитаблаев очаровал редкими фото со своей новой возлюбленной

Украинский режиссер и актер Ахтем Сеитаблаев поделился редкими фотографиями со своей новой избранницей.

Счастливые фото с любимой, которую зовут Марианна Дмитриева, режиссер поделился на своей странице в Instagram. Сеитаблаев показал, как проводит время вместе с девушкой в перерывах между службой в ВСУ. Кадры пара оставила без подписи.

Ахтем Сеитаблаев с девушкой / Фото: instagram.com/seitablaiev

На всех фото режиссер позировал в военной форме, ведь вместе с собратьями сейчас защищает нашу страну от врага. Марьяна нежно обнимала своего избранника и улыбалась камере.

Ахтем Сеитаблаев с девушкой / Фото: instagram.com/seitablaiev

Поклонники искренне порадовались актеру и его девушке и пожелали влюбленным счастливых отношений. Также комментаторы отметили, что Ахтем и Марьяна выглядят очень красиво и счастливо вместе.

Ахтем Сеитаблаев с девушкой / Фото: instagram.com/seitablaiev

Напомним, что о своих новых отношениях Ахтем Сеитаблаев впервые заявил в июне этого года. Режиссер вместе со своей избранницей появился на премьере фильма "Рашизм. История болезни". Пара пытается держать подробности своей личной жизни в секрете и редко делится общими фотографиями в соцсетях.

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