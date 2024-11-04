Ахтем Сеитаблаев ответил, могут ли его сына, который живет в Крыму, мобилизовать в армию РФ

Режиссер также выразил свое мнение, каким единственным способом можно деоккупировать полуостров.

Украинский режиссер и актер Ахтем Сеитаблаев ответил, могут ли его сына, который живет в оккупированном Крыму, мобилизовать в армию РФ.

Селим остался жить на полуострове. Кроме того, юноше пришлось получить российский паспорт. Сеитаблаев говорит, что есть такая возможность, что Россия его мобилизует. Впрочем, режиссер добавил, что у Селима есть план, как действовать в случае возникновения такой ситуации.

"К сожалению, такая возможность существует, но я знаю своего сына. И я знаю, как он поступит", – прокомментировал режиссер в интервью "Апострофу".

Ахтем Сеитаблаев / Фото: instagram.com/seitablaiev

Впрочем, к конкретике Сеитаблаев прибегать не стал в целях безопасности сына: "Вы хотите, чтобы это прочли те, кто в Крыму? Это не смешно".

Также режиссер раскрыл свое мнение, какой видит деоккупацию Крыма. Актер убежден, что это возможно только военным путём.

"Так оно так и будет. Только политическим путем не получится", — подчеркнул режиссер.

Напомним, в оккупированном Крыму у Ахтема Сеитаблаева оставался и отец. Недавно актер сообщил, что к сожалению его родного человека не стало в августе прошлого года.

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