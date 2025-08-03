Ахтем Сеитаблаев ответил, почему его сын не выезжает из оккупированного Крыма: "Боюсь за него"

Ахтем Сеитаблаев / © instagram.com/akhtemseit

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Украинский режиссер и актер Ахтем Сеитаблаев ответил, почему его сын не выезжает из оккупированного Россией Крыма.

У знаменитости немало родных осталось жить на полуострове. В частности, там находится и его сын Селим. Журналистка Алина Доротюк поинтересовалась, почему он не покидает оккупированный Крым, а остается там жить. Ахтем Сеитаблаев говорит, что для его семьи это действительно сложный вопрос. Селим сейчас ухаживает за стареньким дедом, а режиссер очень сильно гордится сыном. Однако все равно у Сеитаблаева есть волнения относительно своего наследника.

"Мой сын там ухаживает за своим дедом, которому очень много лет, и он живет вместе с ним. Я горжусь своим сыном, он у меня с четким представлением о том, кто он, что он. И, конечно, я боюсь за него", - объяснил режиссер.

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Ахтем Сеитаблаев / © instagram.com/akhtemseit

Также Ахтем Сеитаблаев прокомментировал освобождение Крыма от России. Режиссер убежден, что это обязательно произойдет. По его словам, исторически такое уже случалось, и полуостров все равно освобождался от оккупантов. Поэтому, знаменитость убежден, что и на этот раз так произойдет. Тем временем все предатели будут отвечать перед законом.

"Напомню историю, они плохо ее знают. Мы всегда возвращаемся. И я не завидую тем, кто сейчас толерантно относится или находится в плодотворной коллаборации с оккупантами. Никто не избежит! По закону, никакого беззакония. Когда мы вернемся, мы найдем всех. Каждый получит то, что должен получить согласно действующему законодательству Украины", - прокомментировал режиссер.

Напомним, ранее Ахтем Сеитаблаев рассказывал о напряженных отношениях с младшей дочерью. Режиссер объяснял, почему не общается с ней.