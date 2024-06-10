Ахтем Сеитаблаев перенес операцию и назвал причину появления на костылях: "Впереди реабилитация"

Украинский режиссер и актер Ахтем Сеитаблаев рассказал о серьезной травме ноги и операции.

Как известно, недавно продюсер встревожил фанатов появлением на костылях на одном из публичных мероприятий. В конце концов Ахтем объяснил, что этому поспособствовала травма колена. Более того, звезда уже перенес операцию и сейчас идет его реабилитация.

"После операции не совсем чувствую себя на 100% в той кондиции, в которой хотелось бы чувствовать себя. Мениск, на полигоне травмировал колено. Там почти каждая ситуация опасна, но не такая, как на поле боя. Поскольку я военнослужащий, то должен иногда быть на тренировке. Это травма не такая катастрофическая, спасибо Всевышнему, как, к сожалению, иногда происходит у моих побратимов, поэтому ничего, все пройдет", - признался Сеитаблаев в комментарии "Люкс ФМ".

Ахтем Сеитаблаев на фестивале "Война в объективе" / Фото: facebook.com/ukrainefilmagency

Как признается актер, вернуться к исполнению военных обязанностей он сможет только спустя некоторое время.

"Реабилитация еще впереди. На полигон, наверное, поеду не так скоро, как хотелось. Думаю, что через несколько месяцев я вполне смогу выполнять те задачи, которые ставит командование", - объяснил знаменитость.

Напомним, недавно Ахтем Сеитаблаев шокировал заявлением о кризисе в отношениях с избранницей, которой он сделал предложение в прошлом году. Так, артист уже назвал причину отмены свадьбы.

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