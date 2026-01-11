Ахтем Сеитаблаев показал фото со свадьбы старшей дочери и нежно обратился к ней

Ахтем Сеитаблаев / © instagram.com/akhtemseit

Известный украинский режиссер и актер Ахтем Сеитаблаев показал редкое фото со старшей дочерью.

Снимком знаменитость поделился в своем Instagram. Более того, кадр был особенным, поскольку он был сделан во время свадьбы Назлы. На фото Ахтем Сеитаблаев был изображен в официальном костюме, а рядом с ним в свадебном платье, фате и с букетом цветов в руках стояла Назлы.

Семейным снимком режиссер поделился не просто так. Дело в том, что Назлы 11 января празднует день рождения. Поэтому, Ахтем Сеитаблаев нежно обратился к дочери и поздравил ее с особенной датой.

Ахтем Сеитаблаев с дочерью Назлы / © instagram.com/seitablaiev

"С днем рождения, доченька! Пусть все получается", - поздравил режиссер дочь с днем рождения

Отметим, Ахтем Сеитаблаев воспитывает троих детей. В браке с первой женой на свет появились дочь Назлы и сын Селим. Вторая избранница, Иванна Дядюра, родила режиссеру дочь Софие.

