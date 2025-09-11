Ахтем Сеитаблаев показал свою трехкомнатную квартиру, которую арендует в центре Киева за 20 тысяч грн

Ахтем Сеитаблаев / © instagram.com/akhtemseit

Украинский режиссер и актер Ахтем Сеитаблаев показал, как выглядит его квартира изнутри.

Знаменитость арендует жилье в центре Киева. Ахтем Сеитаблаев выбрал квартиру, которая была расположена неподалеку от его работы. Там он начал жить незадолго до полномасштабной войны, о чем говорится на проекте "По хатам". Квартира Ахтема Сеитаблаева является трехкомнатной. Ежемесячно режиссер платит 20 тысяч гривен.

На входе в квартиру сразу же встречает коридор. Оказывается, актер является сторонником головных уборов. Поэтому, сразу виднеется их немалое количество. Среди них есть и важные для Ахтема. В частности, кепка из фильма "Киборги".

Квартира Ахтема Сеитаблаева / © скриншот с видео

Далее Сеитаблаев ведет к кухне. Правда, там режиссер не частый гость. Как признается актер, он готовит какие-то легкие блюда или же просто делает кофе. Обычно режиссер питается в заведениях или же заказывает еду.

Квартира Ахтема Сеитаблаева / © скриншот с видео

Есть у Ахтема Сеитаблаева просторный балкон. Знаменитость признался, что ему он сразу же понравился.

Квартира Ахтема Сеитаблаева / © скриншот с видео

Актер также показал гостевую комнату. Кстати, там есть проектор, где режиссер охотно смотрит фильмы или сериалы. Устройство сконструировали его студенты.

Квартира Ахтема Сеитаблаева / © скриншот с видео

В спальне Ахтема Сеитаблаева есть большая кровать. Шкаф украшен голубями. Кстати, это очень символично, ведь папа режиссера разводил этих птиц. Также из спальни актера открывается просто невероятный вид на Киев. Конечно же, комната украшена семейными фотографиями знаменитости.

Квартира Ахтема Сеитаблаева / © скриншот с видео

Есть у актера и гардеробная. Кстати, там Сеитаблаев собрал коллекцию шевронов и различных наград.

Квартира Ахтема Сеитаблаева / © скриншот с видео

Завершился осмотр квартиры режиссера просторной ванной комнатой.

Квартира Ахтема Сеитаблаева / © скриншот с видео

