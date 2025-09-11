Ахтем Сеитаблаев помирился с дочерью от экс-жены, с которой не общался: "Чрезвычайно ей благодарен"

Ахтем Сеитаблаев с младшей дочерью

Украинский режиссер и актер Ахтем Сеитаблаев помирился с дочерью от бывшей жены Иванны Дадюры.

У знаменитости были довольно напряженные отношения с Сафие. Более того, они даже не общались, хотя режиссер и делал попытки. Но сейчас же ситуация изменилась. На проекте "По хатах" Ахтем Сеитаблаев говорит, что его отношения с дочерью наладились. Именно Сафие сделала шаг на встречу отцу, за что он очень сильно ей благодарен.

"Это, в первую очередь, сделала она сама. Мы встретились недавно, я ей чрезвычайно благодарен, и судьбе. У меня очень умные дети", - рассказал режиссер.

Сейчас младшая дочь Ахтема Сеитаблаева проживает в Вене, где учится в школе. Образование Сафие планирует получать тоже там. Хотя с профессией еще не определилась, однако режиссер уверяет, что это будет не актерство.

"Она в Вене. Учится в школе, через несколько лет заканчивает. Мы разговаривали, она планирует поступать в вуз в Вене. Она еще размышляет, но не на актрису. Я влиять не буду", - добавил режиссер.

Отметим, у Ахтема Сеитаблаева есть трое детей. От первого брака режиссер воспитывает сына и дочь. Иванна Дядюра, на которой он женился в 2013 году, родила ему Сафие. Со второй женой актер объявил о разводе в октябре 2021-го.

