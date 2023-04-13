Ахтем Сеитаблаев после развода с женой закрутил новый роман

Поговаривают, что режиссер уже живет вместе с избранницей.
Известный украинский режиссер и актер Ахтем Сеитаблаев поделился радостной новостью.
В программе ЖВЛ артист подтвердил, что он больше не одинок. В частности, после развода с женой, продюсером Иванной Дядюрой, Ахтем снова влюбился и закрутил новый роман.
Режиссер хоть и подтвердил радостную новость, однако личным делиться не спешит и держит его в тайне. Сеитаблаев лишь лаконично и сдержанно комментирует новые отношения: "Я радуюсь этому".
Поговаривают, что у пары серьезные отношения. Ходят сплетни, что Сеитаблаев встречается с молодой избранницей. Однако сам Ахтем отказывается хоть что-либо комментировать.
"А не буду отвечать на вопросы", – с улыбкой говорит режиссер.
Отметим, в октябре 2021 года Ахтем Сеитаблаев ошеломил новостью, что разводится с женой Иванной Дядюрой. Тогда говорили, что режиссер закрутил новый роман с младшей на 20 лет девушкой. И сам Сеитаблаев все отрицал.
Напомним, в середине января режиссер стал дедушкой. Старшая дочь знаменитости родила девочку, которой дали имя Ариана.
Читайте также: