Ахтем Сеитаблаев после развода с женой закрутил новый роман

Поговаривают, что режиссер уже живет вместе с избранницей.

Известный украинский режиссер и актер Ахтем Сеитаблаев поделился радостной новостью.

В программе ЖВЛ артист подтвердил, что он больше не одинок. В частности, после развода с женой, продюсером Иванной Дядюрой, Ахтем снова влюбился и закрутил новый роман.

Режиссер хоть и подтвердил радостную новость, однако личным делиться не спешит и держит его в тайне. Сеитаблаев лишь лаконично и сдержанно комментирует новые отношения: "Я радуюсь этому".

Ахтем Сеитаблаев / Фото: УНИАН

Поговаривают, что у пары серьезные отношения. Ходят сплетни, что Сеитаблаев встречается с молодой избранницей. Однако сам Ахтем отказывается хоть что-либо комментировать.

"А не буду отвечать на вопросы", – с улыбкой говорит режиссер.

Отметим, в октябре 2021 года Ахтем Сеитаблаев ошеломил новостью, что разводится с женой Иванной Дядюрой. Тогда говорили, что режиссер закрутил новый роман с младшей на 20 лет девушкой. И сам Сеитаблаев все отрицал.

Ахтем Сеитаблаев рассказал, когда в последний раз виделся с родными и находится ли в новых отношениях после развода

Напомним, в середине января режиссер стал дедушкой. Старшая дочь знаменитости родила девочку, которой дали имя Ариана.

Читайте также: