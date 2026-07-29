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- Гламур
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Ахтем Сеитаблаев после тяжелого разрыва с невестой закрутил новый роман: с кем он встречается
Режиссер рассекретил, как познакомился с избранницей.
Известный украинский режиссер и актер Ахтем Сеитаблаев после болезненного разрыва с невестой рассекретил свой новый роман.
О переменах в личной жизни знаменитость рассказал на проекте «Наодинці з Гламуром». 53-летний Ахтем Сеитаблаев признался, что сейчас находится в отношениях. С избранницей актер познакомился благодаря профессии — они встретились на кинопоказе. Режиссер не раскрывает ее имени, а лишь говорит, что она младше его и работает общественным деятелем.
«В личной жизни у меня все хорошо. Конечно, я влюблен. Она мудра, она умна, она трудолюбива, она хороша, с ней надежно. Мы познакомились на одном из мероприятий по профессии, на одном из кинопоказов. Она не актриса, не журналистка, она общественный деятель. Она младше, но немного», — поделился режиссер с Анной Севастьяновой.
Ахтем Сеитаблаев также добавил, что придерживается такого мнения, что личную жизнь нужно держать подальше от посторонних глаз. Однако он заверил, что не скрывает избранницу, но представит ее публике только в том случае, если ощутит такую потребность.
«Я вообще-то считаю, что личная жизнь, она потому и личная, что ты должен ее оберегать. Если будет правильный случай, если это будет гармонично, будет комфортно, то да, конечно, я никого не скрываю», — пояснил режиссер.
▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: Чому Кадочникова "наїхала" на Роговцеву, та як СІДНІ СВІНІ заговорила УКРАЇНСЬКОЮ
Отметим, последние известные отношения Ахтема Сеитаблаева были с младшей на 20 лет Марьяной Боцвинюк. Пара даже была обручена. Однако они разорвали отношения, а причин раскрывать не стали. Режиссер признался, что это далось ему нелегко.
Напомним, недавно победительница конкурса «Мисс Украина Вселенная-2021» Анна Неплях призналась, как закрутила роман с бизнесменом. Также модель объяснила, почему сразу начала с ним жить.