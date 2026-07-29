Ахтем Сеитаблаев после тяжелого разрыва с невестой закрутил новый роман: с кем он встречается

Ахтем Сеитаблаев / © instagram.com/seitablaiev

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Известный украинский режиссер и актер Ахтем Сеитаблаев после болезненного разрыва с невестой рассекретил свой новый роман.

О переменах в личной жизни знаменитость рассказал на проекте «Наодинці з Гламуром». 53-летний Ахтем Сеитаблаев признался, что сейчас находится в отношениях. С избранницей актер познакомился благодаря профессии — они встретились на кинопоказе. Режиссер не раскрывает ее имени, а лишь говорит, что она младше его и работает общественным деятелем.

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«В личной жизни у меня все хорошо. Конечно, я влюблен. Она мудра, она умна, она трудолюбива, она хороша, с ней надежно. Мы познакомились на одном из мероприятий по профессии, на одном из кинопоказов. Она не актриса, не журналистка, она общественный деятель. Она младше, но немного», — поделился режиссер с Анной Севастьяновой.

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Ахтем Сеитаблаев / © instagram.com/akhtemseit

Ахтем Сеитаблаев также добавил, что придерживается такого мнения, что личную жизнь нужно держать подальше от посторонних глаз. Однако он заверил, что не скрывает избранницу, но представит ее публике только в том случае, если ощутит такую потребность.

«Я вообще-то считаю, что личная жизнь, она потому и личная, что ты должен ее оберегать. Если будет правильный случай, если это будет гармонично, будет комфортно, то да, конечно, я никого не скрываю», — пояснил режиссер.

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: Чому Кадочникова "наїхала" на Роговцеву, та як СІДНІ СВІНІ заговорила УКРАЇНСЬКОЮ

Отметим, последние известные отношения Ахтема Сеитаблаева были с младшей на 20 лет Марьяной Боцвинюк. Пара даже была обручена. Однако они разорвали отношения, а причин раскрывать не стали. Режиссер признался, что это далось ему нелегко.

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Напомним, недавно победительница конкурса «Мисс Украина Вселенная-2021» Анна Неплях призналась, как закрутила роман с бизнесменом. Также модель объяснила, почему сразу начала с ним жить.

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