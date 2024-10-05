Ахтем Сеитаблаев признался, как пережил разрыв с невестой и какой должна быть его будущая возлюбленная

Украинский режиссер и актер Ахтем Сеитаблаев после разрыва с младшей на 20 лет невестой Марьяной Боцвинюк рассказал о внутренних изменениях.

Сердце режиссера сейчас свободно. Знаменитость объясняет, что в статусе холостяка он обрел нового себя и сейчас чувствует себя прекрасно наедине. Поэтому в ближайшей перспективе не планирует искать возлюбленную, чтобы не подвергаться ошибкам.

"Я сейчас нахожусь в таком хорошем состоянии. Я наконец нашел сам себя. Супружеская жизнь, по крайней мере сейчас, точно не для меня. Не хочу больше попадать в такую ситуацию, когда ты ошибаешься. Я преследую одну цель, а дама – совсем другую. И поэтому это не сходится в определенный момент и вы не можете быть вместе дальше", — признался Сеитаблаев в комментарии шоу "Неймовірна правда про зірок".

Ахтем Сеитаблаев с экс-невестой

Тем не менее, режиссер не скрывает, что сейчас немало поклонниц проявляет к нему внимание. Ахтем добавляет, что рядом с собой в будущем видит искреннюю и честную родственную душу.

"Пишут. Самое главное, чтобы после первого свидания этим людям захотелось встретиться снова. Чтобы было интересно, доверительно, тепло и честно", — объяснил режиссер.

Напомним, недавно Ахтем Сеитаблаев впервые рассказал о смерти отца и при каких обстоятельствах это произошло.

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