Ахтем Сеитаблаев прокомментировал слухи о своем романе с молодой актрисой: "Уважаю ее и люблю"

Ахтем Сеитаблаев прокомментировал слухи о своем романе с молодой актрисой: "Уважаю ее и люблю"

Также артист прокомментировал, в каких отношениях остался с бывшей.

Известный украинский режиссер и актер Ахтем Сеитаблаев недавно шокировал фанатов печальной новостью.

Звезда развелся со своей второй женой, продюсером Иванной Дядюрой. Впрочем, появились слухи, что причиной такого решения стала молодая актриса Лилия Яценко. Говорят, что Ахтем закрутил с ней роман. Режиссер рассказал "Світському життю", что на самом деле между ними ничего нет.

Лилия Яценко / instagram.com/liliya.yatsenko

"Дело в том, что ничего такого нет. Лиля действительно снималась у меня и сыграла главную роль в фильме "Чужая молитва". Я очень нежно к ней отношусь, уважаю ее и люблю, как дочь и сестру. Но нет, это неправда. Мое сердце свободно ", — прокомментировал Сеитаблаев.

Кроме этого, Ахтем рассказал, что со своей экс-женой он остался в нормальных отношениях

Экс-жена Ахтема Сеитаблаева / facebook.com/ivanna.diadiura

"У нас нормальные отношения, я вижусь с дочкой. Мы говорим, встречаемся, посещаем различные мероприятия. Я надеюсь, что мы останемся друзьями", — поделился звезда.

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