Ахтем Сеитаблаев рассекретил свою военную зарплату и признался, кем и где служит в ВСУ

Также режиссер раскрыл, сколько зарабатывает в месяц и что ему приносит доход.

Известный украинский режиссер и актер Ахтем Сеитаблаев с начала полномасштабной войны служит в рядах ВСУ.

Знаменитость уже полтора года проходит службу в управлении коммуникации штаба Командования сил территориальной обороны ВСУ. В частности, режиссер ездит по Украине, в том числе и на передовую, и документирует все, что связано с войной, занимается образовательными программами, аналитикой и создает художественные фильмы. Все задокументированное Сеитаблаев показывает в Украине, а также за границей.

"Я последние полтора года прохожу службу в управлении коммуникации штаба Командования Сил территориальной обороны ВСУ. Я художественный руководитель такого подразделения "ТрО медиа", это неофициальное название именно структуры управления коммуникации. Мы достаточно много ездим везде, в том числе по линии столкновения. Мы создаем то, что потом показываем за границей, внутри страны. Это документалистика, образовательные программы, аналитика и художественные фильмы", – рассказал режиссер в интервью Славе Демину.

Ахтем Сеитаблаев / Фото: скриншот с видео

Как военнослужащий Ахтем Сеитаблаев получает зарплату – это 21 тысяча гривен. Впрочем, у режиссера есть другие источники дохода. Он преподает, снимает проекты и дает консультации. В месяц режиссер зарабатывает от 35-50 тысяч гривен, на которые и живет.

"Заработаю с того, что снимаю, преподаю и консультирую. Зарплата преподавателя – 12-15 тысяч гривен, гонорары за съемки больше. В месяц в среднем зарабатываю от 35-50 тысяч гривен. Столько же и трачу, отложить не получается", — рассказал режиссер.

Напомним, ранее Ахтем Сеитаблаев назвал причину развода со второй женой. Также режиссер признался, почему не общается с младшей дочерью.

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