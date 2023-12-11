Ахтем Сеитаблаев рассказал о младшей на 20 лет невесте и вспомнил, как знакомил ее с дочерью

Сегодня, 11 декабря, известный украинский режиссер и актер Ахтем Сеитаблаев отмечает день рождения. Знаменитости исполняется 51 год.

По случаю праздника режиссер дал интервью "ЖВЛ", где рассказал о молодой невесте и троих детях. В частности, в этом году Сеитаблаев сделал предложение любимой Марьяне Боцвинюк. Избранник младше режиссера на 20 лет. В свое время женщина работала в консульском отделе посольства Украины в Беларуси и именно благодаря ее стараниям удалось вернуть домой нескольких украинцев. Их отношения Ахтем тщательно скрывал, но после помолвки стал повсюду показываться вместе с любимой.

Ахтем Сеитаблаев с невестой

"Ну, наверное, в первую очередь, мое желание чувствовать себя человеком, который находится рядом или рядом, с которым точно не секретарь, к которому ты испытываешь и ощущения", — рассказывает о Марьяне Ахтем.

Кстати, режиссер уже успел познакомить старшую дочь Назлы со своей невестой. Как пояснил актер, это было его решение. Он убежден, что отношения серьезные, то нужно знакомить детей с избранницей.

Ахтем Сеитаблаев с дочерью Назлы / Фото: instagram.com/seitablaiev

"Ставя себя на место любого отца, ты понимаешь, что если у тебя серьезные намерения, если ты действительно так себя чувствуешь и вы так себя чувствуете, то это будет верным и правильным решением для того, чтобы защитить даже от вашего отношения, по крайней мере сделать шаг, не сложный", — пояснил Сеитаблаев.

А вот как растет младшая дочь София, режиссер видит только в соцсетях. Девушка вместе со своей мамой с начала полномасштабной войны живет за границей. Режиссер надеется, что их отношения в скором времени наладятся.

Ахтем Сеитаблаев с дочерью Сафие

"Я верю в это, надеюсь. И в этом случае, просто исходя из того факта, что я отец и я взрослее, я имею, в первую очередь, многое сделать, чтобы это построилось. Очень надеюсь, что для того, чтобы все это произошло, отстроилось, нужно было не так много времени", – пояснил режиссер.

С сыном Селимом Сеитаблоеву пока тоже не удается видеться, ведь он оказался закрытым в оккупированном Крыму. Тем не менее, парень учится. Правда, сейчас Селим находится в академическом отпуске. Также сын Сеитаблаева ухаживает за дедушкой.

Сын Ахтема Сеитабаева

"Он учится. Сейчас в академическом отпуске. Помогает деду. Я горжусь со своими детьми. Они намного мудрее", — добавил Ахтем.

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