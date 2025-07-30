Ахтем Сеитаблаев рассказал о напряженных отношениях с младшей дочерью и чем его возмутила экс-жена

Ахтем Сеитаблаев / © instagram.com/akhtemseit

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Украинский режиссер и актер Ахтем Сеитаблаев рассказал о напряженных отношениях с младшей дочерью и признался, чем во время войны его возмутила бывшая жена Иванна Дядюра.

Сеитаблаев и Дядюра состояли в браке довольно длительное время, но в 2021 году режиссер объявил об их разводе. Тем не менее, бывших супругов объединяет общая дочь. Правда, режиссер не общается с 15-летней Сафие. В интервью Алине Доротюк Сеитаблаев признается, что обеспечивает всех детей финансово. С Сафие режиссер пытался найти общий язык и писал ей в соцсетях, но девушка не отвечает. Поэтому о жизни младшей дочери режиссер практически ничего не знает, за исключением того, что видит в Сети.

"Я свои родительские обязанности выполняю добросовестно. Мои дети, даже которые не со мной, у них есть то, что должен иметь для нормальной жизни человек: крышу над головой, ресурс, который позволяет учиться, и так далее. С младшей дочерью пока что не удалось наладить отношения, к сожалению. Видел фото, она такая красивая и так выросла. Судя по фото, она сейчас в Британии, в Оксфорде. В прошлом году я ей написал, она не ответила", - признался режиссер.

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Ахтем Сеитаблаев с младшей дочерью

Алина Доротюк предположила, что налаживание отношений с бывшей женой может помочь восстановить общение с дочкой. Сеитаблаев признал, что ему есть за что просить прощения у Иванны Дядюры. Однако и бывшая жена тоже возмутила режиссера. Дело в том, что с началом полномасштабной войны знаменитость присоединился к войску. Режиссера возмутило, что за это время единственное, чем интересовалась его бывшая жена, так это тем, когда он переведет деньги.

"У Иванны есть за что просить прощение. Все же мне кажется, что у нас бы лучше состоялось общение, если бы за три года полномасштабной войны моя бывшая жена хотя бы раз спросила, а вообще ли я жив. Деньги они получают стабильно. Единственный вопрос, который я за три года услышал, это когда будут деньги, зная, что я в армии", - отметил режиссер.

Также Ахтем Сеитаблаев отметил, что если ему и нужно у кого-то просить прощения, так это только у детей. Что же касается бывших жен, то знаменитость убежден, что не должен этого делать. По словам режиссера, в отношениях он не только брал, но и много чего давал взамен.

Ахтем Сеитаблаев с бывшей женой / © скриншот с видео

"Мне бы не хотелось вдаваться в подробности, давайте завершим на том, что в основном я виноват. Но мне кажется, что я не только беру, но и много чего даю. Мы многое сделали вместе. Она была продюсером, но я был режиссером. Могли бы состояться "Киборги", "Чужая молитва", "Хайтарма" друг без друга? Не знаю, может, и нет. Но в создании этих лент я был режиссером. Не того, кого ведут, а тот, кто ведет за собой. Если я перед кем-то и завенил, это перед своими детьми. Очень надеюсь, что у нас с Сафие в конце концов наладятся взаимоотношения. Но я точно не должен извиняться перед своими женами", - подытожил режиссер.

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Отметим, Ахтем Сеитаблаев в октябре 2021 года объявил о разводе с Иванной Дядюрой, с которой состоял в браке с 2013-го. Причиной разрыва стали чувства режиссера к другой женщине. У бывших супругов есть общая дочь Сафие, с которой Сеитаблаев не общается. Также у режиссера есть двое детей от первого брака.

Кстати, в 2023 году Ахтем Сеитаблаев стал дедушкой. Его старшая дочь родила ему внучку. Недавно режиссер высказался об их общении и редких встречах.