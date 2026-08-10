Ахтем Сеитаблаев рассказал о сыне в Крыму и объяснил свое положительное отношение к российским паспортам

Ахтем Сеитаблаев / © instagram.com/akhtemseit

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Актёр и режиссёр Ахтем Сеитаблаев рассказал о своём сыне Селиме, который живёт в оккупированном Крыму, а также объяснил своё отношение к российскому гражданству, ситуации на полуострове и будущему его жителей.

Звезда нечасто публично говорит о личной жизни своих детей. На этот раз он затронул тему сына Селима. Парень сейчас находится в Крыму. Ведущая поинтересовалась, поддерживает ли артист с ним связь. Отдельно в разговоре затронули вопрос документов и российского гражданства. Сеитаблаев ответил не только о своей семье, но и более широко высказался о крымчанах.

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«Что касается паспортов и документов. Я один из первых, кто говорил: „Если вы не собираетесь выезжать, получайте этот документ и рассматривайте его как аусвайс“», — признается знаменитость в комментарии на канале Okay Eva.

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Ахтем Сеитаблаев / © скриншот с видео

Артист подчеркнул, что отношение крымчан к оккупации нельзя оценивать исключительно по наличию российских документов. По его мнению, значительная часть жителей полуострова, в частности крымские татары, по-прежнему идентифицируют себя с Украиной.

«Являются ли крымские татары в подавляющем большинстве проукраински настроенными гражданами? Простая статистика, причём даже не украинская, а российская. Абсолютное большинство политических заключённых, находящихся в российских тюрьмах или в ШИЗО, из Крыма — крымские татары. Вот вам простой ответ», — говорит он.

Ахтем Сеитаблаев / © скриншот с видео

Отдельно Ахтем Сеитаблаев прокомментировал нынешние трудности на полуострове и то, как их воспринимают люди. Он убежден, что украинцы в Крыму понимают причины проблем и ждут освобождения полуострова от временной оккупации.

«Люди, которые считают себя гражданами Украины, можете мне верить, можете и не верить, но они точно настроены на то, чтобы всё это произошло и как можно скорее состоялось освобождение Крыма от временной оккупации. И они прекрасно понимают, почему это происходит и в результате чего это происходит», — делится режиссёр.

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Ахтем Сеитаблаев / © скриншот с видео

Сеитаблаев также поделился своим видением того, как может выглядеть возвращение жителей деоккупированных территорий в украинское общественное пространство. В частности, он считает важным знание украинского языка и истории. В то же время артист признался, что и сам в свое время проходил непростой путь перехода на украинский язык в повседневном общении и допускал ошибки.

«Мне было уже за 40, когда я начал потихоньку говорить на украинском языке. Поэтому я совершенно не понимаю, почему мои ровесники начинают жаловаться: „Ой, мне так сложно выучить это“», — признается звезда.

По мнению режиссёра, языковая среда в значительной степени помогает человеку освоить украинский язык. Он привёл собственный пример и вспомнил забавный случай, когда его друг Вячеслав Кириленко обратил внимание на одну из его языковых ошибок.

Ахтем Сеитаблаев / © скриншот с видео

Напомним, недавно Ахтем Сеитаблаев после тяжелого разрыва с невестой завязал новый роман.

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