Ахтем Сеитаблаев рассказал о трех свадьбах дочери и рассекретил, что подарил молодоженам

Супруги будут жить в Бельгии.

Известный украинский режиссер и актер Ахтем Сеитаблаев недавно выдал замуж свою старшую дочь.

Как рассказал знаменитость в программе "Світське життя", 26-летняя Назлы и ее возлюбленный устроили три свадьбы — в Крыму, Турции и Бельгии.

"Мой зять – крымский татарин, но их семья уже почти 30 лет живет в Бельгии. Было 3 свадьбы: первая была в Крыму, то есть со стороны невесты, куда я не смог попасть, затем была в Кемере, куда смогли собраться все мы, а уже третья была в Бельгии, это было уже со стороны жениха", — рассказал Сеитаблаев.

Дочь Ахтема Сеитаблаева с мужем / instagram.com/seitablaiev

Ахтем добавил, что молодожены будут жить в Бельгии, ведь там у них есть собственное жилье. Поэтому по случаю свадьбы звездный отец обставил квартиру пары.

"Пока не был в гостях, потому что это только произошло, но собираюсь", — добавил он.

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