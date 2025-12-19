Ахтем Сеитаблаев восхитил редкой встречей с дочерью и внучкой в Бельгии

Ахтем Сеитаблаев / © instagram.com/seitablaiev

Реклама

Известный украинский режиссер и актер Ахтем Сеитаблаев впервые за долгое время встретился со старшей дочерью и внучкой.

Радостными новостями знаменитость поделился в Instagram. Семейная встреча состоялась в Бельгии, где сейчас живет Назлы с мужем и дочкой. Ахтем Сеитаблаев уже и успел опубликовать серию фотографий.

На одном из кадров режиссер запечатлелся с дочерью. На других снимках засветилась маленькая внучка знаменитости. Семейство устроило импровизированный фотосет, когда прогуливалось во дворе.

Реклама

Ахтем Сеитаблаев с дочерью и внучкой / © instagram.com/akhtemseit

Также Ахтем Сеитаблаев показал, как налаживал контакт с внучкой. Судя по снимкам, маленькая девочка была очень рада увидеть дедушку и охотно играла с ним. Между тем сам режиссер отметил, что это для него бесценные моменты, которые он проводит с семьей.

"Минуты счастья с дочерью и внучкой", - поделился режиссер.

Ахтем Сеитаблаев с дочерью и внучкой / © instagram.com/akhtemseit

Отметим, Ахтем Сеитаблаев - отец троих детей. В первом браке у него родилась дочь Назлы и сын Селим. От второй жены режиссер воспитывает дочь Сафие. Долгое время Сеитаблаев не общался с ней, но недавно сообщил об их примирении.