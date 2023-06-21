Ахтем Сеитаблаев впервые появился с новой девушкой на допремьерном показе "Рашизм. История болезни"

Известный украинский режиссер и актер Ахтем Сеитаблаев впервые вышел на публику со своей новой избранницей, по имени Марьяна.

Знаменитость вместе с девушкой посетил допремьерный показ нового исторического расследования продюсера Акима Галимова "Рашизм. История болезни". Мероприятие прошло 20 июня в Киеве.

Ахтем Сеитаблаев с новой избранницей / Фото: пресс-служба канала "1+1"

В общем, "Рашизм. История болезни" — это фильм, который поможет зрителям посмотреть на россиян через призму исторических фактов и событий, которые в конце концов вырастили у них ненависть ко всему миру, ощущение псевдовеличия и лишило их возможности анализировать происходящее вокруг.

Допремьерный показ фильма "Рашизм. История болезни" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

"Считаю, что нам важно разобраться, что творится у изголовья россиян. Мы должны быть реалистами — их 140 миллионов и после нашей победы они никуда не исчезнут. Они будут продолжать там жить, за нашей границей, поэтому украинцы больше всего заинтересованы в трансформации российского общества, с которым мы сможем сосуществовать в долгосрочной перспективе", – прокомментировал продюсер проекта Аким Галимов.

Допремьерный показ фильма "Рашизм. История болезни" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Идея фильма "Рашизм. История болезни" возникла после того, как стало известно о зверствах россиян в Украине. Команда продюсера в течение девяти месяцев занималась расследованием и разбиралась в причинах и последствиях, которые превратили россиян в нацию палачей. В целом над картиной работали как украинские, так и международные эксперты.

Допремьерный показ фильма "Рашизм. История болезни" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Показ фильма состоится уже 23 июня в 21:40 на канале "1+1 Украина".

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