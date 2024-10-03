Ахтем Сеитаблаев впервые рассказал о смерти отца в оккупированном Крыму

У режиссера умер родной человек, но он не решался рассказать об этом раньше.

Известный украинский режиссер и актер Ахтем Сеитаблаев впервые рассказал о горе, которое случилось в его семье.

В знаменитости умер отец. Родной человек Сеитаблаева жил в оккупированном Крыму. Как бы режиссер не пытался убедить его выехать, но он отказывался. В августе прошлого года отец Ахтема Сеитаблаева умер.

"Я предлагал родителям, которых уже, к сожалению, нет, выехать. Они отвечали: "Сын, мы не для того приехали, чтобы снова уезжать. Пусть едут они". Папа умер в августе прошлого года", — рассказал режиссер в интервью Oboz.ua.

Ахтем Сеитаблаев / Фото: instagram.com/akhtemseit

Мамы Ахтема Сеитабаева не стало в июле 2021 года. Режиссер вспоминает, что его родной человек по образованию была актрисой, но не работала по профессии. Впрочем, свою первую роль мама Ахтема Сеитабаева сыграла в его фильме "Хайтарма".

"Мама умерла в июле 2021 года. Моя мама – актриса, но никогда не работала по специальности. Я ее снимал в своей картине "Хайтарма" – это была ее первая роль. Она мне доверяла как режиссеру, уже на тот момент верила, что ее сын профессионал", — поделился режиссер.

Ахтем Сеитаблаев с мамой / Фото: instagram.com/seitablaiev

Напомним, Ахтем Сеитаблаев сейчас служит в рядах ВСУ. Недавно режиссер рассказал, чем занимается в войску, и рассекретил, какую зарплату получает.

Читайте также: