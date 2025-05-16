Ахтем Сеитаблаев высказался о своей внучке и в каких отношениях с детьми: "Официально дед"

Ахтем Сеитаблаев / © instagram.com/akhtemseit

Реклама

Актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев высказался о своем отцовстве.

Звезда откровенно заявил, что не считает себя образцовым отцом из-за того, что достаточно мало уделял времени детям в детстве.

"Вряд ли я являюсь примером того отца. Ибо, к сожалению, когда они были маленькими, я делал свои первые шаги в карьере. Не так много проводил с ними времени, но когда мы были вместе, старался своими поступками, поведением и ценностями (давать пример – прим. ред.). Могу сказать, что горжусь своими детьми. Мы объединяем такие вещи, как отцовство и дружбу. Я всегда старался быть другом для детей и у нас очень крутые отношения", – поделился режиссер в комментарии "Люкс ФМ".

Реклама

Ахтем Сеитаблаев с младшей дочерью

Кроме того, Сеитаблаев рассказал о маленькой внучке Ариане, которую в 2023 году родила его дочь Назлы. По словам режиссера, их встречи довольно редки из-за расстояний, но, тем не менее, они поддерживают связь.

"Не так много времени (общаемся со старшей дочерью – прим. ред.). Я уже официально дед, поэтому у нее много времени занимает моя прекрасная внучка, ее дочь. Но пытаемся. Видел внуку два раза, когда были кинопоказы в зарубежных турах, то мог заезжать", - пояснил звезда.

Напомним, недавно танцовщица Илона Гвоздева показалась с двумя детьми в вышиванках и удивила фото с мужем на фоне слухов об их разводе.