Ахтем Сеитаблаев женится в третий раз: звезда позвал замуж избранницу, которая младше его на 20 лет

Известный украинский режиссер и актер Ахтем Сеитаблаев снова прощается с холостяцкой жизнью.

Так, на своей странице в Facebook звезда рассказал, что сделал предложение своей возлюбленной Марьяне Боцвинюк. Сеитаблаев разместил фотографию, где они с избранницей смотрят в камеру, а Боцвинюк демонстрирует обручальное кольцо на пальце:

"От Крыма до Карпат! Да!" – коротко прокомментировал селфи с девушкой Сеитаблаев.

Ахтем Сеитаблаев сделал предложение возлюбленной

Отметим, что о своем новом романе Ахтем Сеитаблаев рассказал программе ЖВЛ в апреле этого года. Режиссер, защищающий Украину в составе ВСУ, предпочитал не распространяться слишком о личном. Он лишь сказал, что влюблен и очень счастлив. Между тем в Сети говорили, что новая возлюбленная Сеитаблаева моложе его на 20 лет. Впоследствии стало известно, что режиссер встречается с девушкой по имени Марьяна.

Ахтем Сеитаблаев с любимой / Фото: instagram.com/seitablaiev

Ахтем Сеитаблаев с любимой / Фото: instagram.com/seitablaiev

Напомним, что в октябре 2021 года Ахтем Сеитаблаев ошеломил поклонников новостью, что после 8 лет брака разводится со своей второй женой, продюсером Иванной Дядюрой. О первой жене режиссера практически ничего не известно. Единственное, что о ней знает пресса, что она является матерью троих детей Сеитаблаева.

Читайте также: