Алексей Горбунов, Жан-Клод Ван Дамм

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Украинский актер Алексей Горбунов неожиданно пересекся на съемочной площадке с Жан-Клодом Ван Даммом, который ранее во время войны публично поддерживал российского президента Владимира Путина.

Народный артист Украины показал короткий фрагмент встречи с бельгийской кинозвездой в Instagram. Актеры оказались вместе в гримерке во время работы над общим проектом. Подробности будущей ленты Горбунов пока не раскрыл, однако решил записать для своих дочерей видеопоздравления от Ван Дамма.

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Во время обращения одиозный актер положительно отозвался об украинском коллеге и его творчестве: «Ваш папа замечательный мужчина и великий актер».

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Горбунов поблагодарил его на английском, а бельгиец в ответ использовал российское «спасибо», а за ним благодарность на русском последовала и от украинца. В то же время актеры назвали друг друга «братом» и продемонстрировали, что встреча их очень порадовала.

Дата публикации 11:34, 23.09.26 Количество просмотров 10 Алексей Горбунов встретился с путинистом Жан-Клодом Ван Даммом и попросил передать поздравления

Впрочем, появление Горбунова рядом с Ван Даммом привлекает внимание и учитывая неоднозначные публичные истории обоих актеров. Сам украинский артист недавно оказался в центре скандала из-за нецензурных высказываний по внешности Ольги Сумской. Актриса ответила ему публично и призвала коллегу «фильтровать базар», отдельно обратив внимание на его поведение.

Ван Дамм же в последние годы неоднократно делал заявления, вызвавшие возмущение у украинцев. В начале полномасштабного вторжения актер демонстрировал поддержку Украины и даже приезжал в страну. Однако впоследствии его публичная риторика поменялась.

В частности, в прошлом году Ван Дамм появился в видео вместе с бывшим украинским беглым нардепом Александром Онищенко. В ролике актер говорил о планах посетить Россию и цинично называл себя «послом мира». Отдельно он передавал «большой поцелуй России и великий поцелуй Путину и его семье». С кровавым диктатором он хотел говорить «не о политике, а только о мире, спорте и счастье».

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