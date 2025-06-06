Актер Алексей Горбунов впервые за долгое время рассказал о дочерях от разных жен и где они сейчас

Алексей Горбунов с дочерьми

Реклама

Вчера, 5 июня, в столичном Доме кино прошел творческий вечер известного украинского актера Алексея Горбунова. Кроме песен, поэзии и кадров из кинолент звезда сериалов и фильмов поделился интересными моментами собственной биографии и даже признался, какую пенсию ему насчитало государство за 43 года опыта в кино.

Также во время мероприятия Горбунов неожиданно рассказал подробности жизни своих дочерей. А именно, где сейчас находятся 23-летняя Анастасия и 16-летняя София, и чем они занимаются. Напомним, девушки родились от разных жен Горбунова.

"Старшей Насте через месяц уже будет 24 года. Она родилась в Киеве, окончила здесь Институт журналистики. Но когда началось полномасштабное вторжение вместе с моей первой женой переехала во Францию. Там она выучила французский язык, сдала экзамены и в этом году уже, надеюсь, завершит обучение в киношколе в Тулузе и будет кинопродюсером. Так что жду, что она останется во Франции и вызовет когда-нибудь папу на главную роль в свой проект", – с улыбкой и гордостью рассказал Алексей Горбунов.

Реклама

Старшая дочь Алексея Горбунова – 23-летняя Анастасия

О своей младшей дочери Софии, который недавно исполнилось уже 16 лет, актер также не забыл вспомнить: "Соня родилась в Москве, в 2009 году, и уже через год вместе с моей второй женой переехала в Одессу. Я купил там маленький дом на море, и с 2010 года мы уже там в основном живем. Соня уже гражданка Украины, слава Богу, и еще маму постоянно побуждает на украинском государственном говорить. А вообще любовь к Одессе и Киеву во мне воспитал отец, кстати, родом из Алтая. Помню, он говорил: "Существует два города в мире, где нужно жить человеку, это Киев и Одесса".

Младшая дочь актера София Горбунова проживает с ним и мамой в Одессе

По словам Горбунова, он давно мечтал о творческом вечере на сцене легендарного Дома кино, ведь именно здесь в свое время состоялись премьеры первых его работ в кино.