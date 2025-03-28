Актер Андрей Исаенко после попадания дрона РФ в его дом признался, как помогает жителям

Андрей Исаенко

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Украинский актер, звезда сериала "Женский врач" Андрей Исаенко впервые после попадания вражеского дрона в его дом в Киеве прокомментировал трагедию.

По словам Андрея, сейчас разрушенное оккупантами здание осталось без газа. Тем не менее, жителям оказывается необходимая помощь. В частности, актер не смог стоять в стороне и сразу в день трагедии открыл сбор. Так что говорит, что по возможности также регулярно донатит и верит в лучшее.

Андрей Исаенко

"Сбор не закрывался, поэтому если есть возможность, то доначу. Все хорошо: сбор идет, люди покупают продуктовые наборы, все покупают, газа нет в доме, но все будет хорошо", - рассказал Исаенко в комментарии "ЖВЛ представляет" на допремьерном показе фильма "раша гудбай" от Студии "Квартал 95".

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Отметим, в ночь на 23 марта российская армия массированно атаковала Украину. В частности, было выпущено 147 вражеских дронов. Один из "Шахедов" попал в дом актера. К счастью, это был соседний подъезд, поэтому его семья чудом уцелела. Впрочем, все они испытали сильный стресс.

Напомним, недавно известный музыкант из группы "ДК Енергетик" Яков Марный сообщил, что его мобилизовали. Жена артиста шокировала подробностями и призналась, что это произошло прямо на глазах у их дочери.