Актер Андрей Исаенко вместе с пятилетней дочерью показался на съемочной площадке нового сериала

Украинского актера Андрея Исаенко совсем скоро зрители увидят в новом амплуа.

Звезда театра и кино получила главную роль в сериале "Женский врач. Новая жизнь" на телеканале "1+1 Украина". В медицинской драме он играет врача-переселенца из Северодонецка.

Как оказалось, съемочную площадку вместе с актером делит и его пятилетняя дочь Мария, которая в сериале исполняет роль дочери главного героя.

Андрей Исаенко с дочерью / Фото: пресс-служба канала "1+1"

В эксклюзивном интервью для рубрики "ЖВЛ представляет", выходящего в "Завтраке с 1+1", Исаенко рассказал, как дочь попала в сериал.

"Когда кастинговали дочерей моего персонажа, Марусю не с кем было оставить, жена уехала на работу, а пробы — это куда можно было поехать и с ребенком. Я взял ее с собой, она осталась одна, а я пошел на пробы с детьми. ее в это время подошла шуранерка и спросила, с кем она пришла. Маруся как раз по возрасту подходила на эту роль и без меня поговорила с продюсершей, после чего без колебаний согласилась на свою первую роль", — с улыбкой вспоминает день проб Андрей Исаенко.

Андрей Исаенко с дочерью / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Сначала Андрей был озадачен и немного удивлен, но после разговора с женой, режиссером "Щедрика" Олесей Моргунец-Исаенко, решил дать дочери попробовать себя на съемочной площадке.

Исполнитель главной роли в "Женском враче. Новая жизнь" делится, что сначала очень переживал за Марию, опасаясь, что будет забывать о себе в кадре, потому что придется контролировать дочь, но маленькая актриса развеяла все страхи отца уже в первый съемочный день, удачно отыграв сцены .

Станет ли Мария актрисой в будущем, еще не знает, но отец признается, что поддержит любой выбор своей дочери.

"Мне больше всего понравилось, когда нужно было есть в съемках", — смеется Мария Исаенко, рассказывая о своем первом опыте в сериале "Женский врач. Новая жизнь".

Андрей Исаенко с дочерью / Фото: пресс-служба канала "1+1"

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