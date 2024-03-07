Актер Андриенко рассказал, как Цекало сбежал из России и "проклял ту страну"

В настоящее время шоумен живет в США и строит свою карьеру в Голливуде.

Украинский актер, режиссер и юморист Виктор Андриенко высказался о позиции российского шоумена Александра Цекало, который родом из Украины.

В интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" Андриенко с улыбкой на лице рассказал, что шоумен полностью поселился в Америке, а "ту страну проклял". Более того, Цекало даже успел избавиться от всего своего имущества. Ранее российские пропагандисты писали, что шоумен продает в РФ недвижимость.

Виктор Андриенко

"Он поехал в Америку. Он проклял ту страну. Сказал: "Я проклинаю, я не хочу ничего о ней даже слышать". Продал все, что было", — высказался Андриенко.

Актер также добавил, что Цекало пошел по стопам режиссера Александра Роднянского, поселился в США и строит там карьеру. Отметим, что Роднянский осудил российское вторжение в Украину.

"Сейчас где-то в Голливуде работает, как и Роднянский", – добавил Андриенко.

Александр Цекало

Напомним, Александр Цекало – российский шоумен, родом из Украины. Много лет он жил и работал в России. В последние годы шоумен вместе с женой находится в США, где строит карьеру. О войне в Украине, которую враждебно развязала РФ, Цекало ни разу публично не высказался.

Читайте также: