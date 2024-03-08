Актер Андриенко шокировал, как группа "ТИК" обманом заманила его перед выборами в агитационный клип

Украинский актер, режиссер и юморист Виктор Андриенко впервые прокомментировал свое участие в скандальном клипе группы "ТИК" на песню "Циклони".

Как признался артист в интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці", он согласился сниматься в видеоработе совсем по другой причине. Когда ему предложили сыграть роль в клипе, то заверили, что не будет никакой политической агитации, а наоборот – они будут выступать против всех кандидатов в президенты. Андриенко оценил идею "ТИК" и согласился принять участие в съемках.

Виктор Бронюк / Фото: instagram.com/viktorbronyuk_official

"Меня немного обманули. Он позвонил, сказал, что надо делать клип. Я спросил, против кого и за кого колядуем. Мне ответили, что против всех. Я согласился, потому что против всех", — прокомментировал актер.

Впрочем, песня и клип оказалась не против всех кандидатов в президенты. В частности, там были намеки на поддержку Петра Порошенко. Тем временем, кандидатов Владимира Зеленского и Юлию Тимошенко коллектив высмеял. Когда группа "ТИК" запремьерила песню, то Андриенко понял, что ее обманули и он принял участие в агитационной работе.

"Когда оно получилось…Ну, обиделись, значит обиделись….", — добавил актер.

Виктор Андриенко / Фото: скриншот с видео

Отметим, скандальная песня группы "ТИК" – "Циклони" – и клип на нее вышли незадолго до выборов шестого президента, а именно 1 марта 2019 года. Трек оказался агитационным. В частности, в тексте были очевидны намеки на критику кандидатов Владимира Зеленского и Юлии Тимошенко, а вот Петра Порошенко – поддерживалось. Особенно было это понятно в таких строчках: "Газ подешевше від тьоті Юлі. / І так 20 років, а в кишені дві дулі", "Владімір також, нині не тренд. / Он у москалів вже є такий президент", "Не знаю, як вам? А як по мені, / В шоколаді трохи ліпше ніж у лайні".

Напомним, ранее Виктор Андриенко рассказал, как продюсер Александр Цекало сбежал из России и проклял страну.

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