Актер Андриенко заявил, что "Кролики"-предатели Данилец и Моисеенко находятся в Киеве

По словам Андриенко, он уверен, что они находятся в Украине.

Известный украинский актер-юморист Виктор Андриенко прокомментировал пророссийское поведение своих экс-коллег, участников знаменитого юмористического дуэта "Кролики" Владимира Данильца и Владимира Моисеенко.

По словам Андриенко, сейчас они находятся в Украине. Их якобы видела его жена в Киеве на одном из благотворительных концертов.

"Они никуда не уехали, они оба в Украине. Они здесь, я это 100% говорю, потому что я знаю. Более того, кажется, моя жена видела их... Где-то был какой-то благотворительный вечер, собирали средства, и их двоих увидели. Я знаю, что они здесь. Они никуда не уехали. Данилец – 100%, что здесь, я знаю", — заявил Андриенко в интервью "Rostyslove Production".

Владимир Данилец и Владимир Моисеенко / Фото: УНИАН

Однако пророссийские взгляды Данильца и Моисеенко актер отказался комментировать, за что получил в комментариях волну критики за нечеткую позицию.

Отметим, еще до начала полномасштабной войны дуэт юмористов рассказывал на пропагандистских каналах РФ о "братских народах", критиковал президента Владимира Зеленского и жаловался на травлю в Украине.

Владимир Данилец и Владимир Моисеенко / Фото: УНИАН

Данилец и Моисеенко поддерживали оккупацию Крыма и неоднократно ездили туда после 2014 года. Юмористы принимали участие в пропагандистских программах и выступали за "Телемост между Россией и Украиной "Надо поговорить", который хотел организовать антиукраинский канал. Актеры в 2019 году попали в базу сайта "Миротворец".

Читайте также: