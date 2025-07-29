Актер Бенюк шокировал, как оккупанты хотели убить его вместе с другими в Украине: "Списки были готовы"

Богдан Бенюк / © instagram.com/beniukofficial

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Народный артист Украины Богдан Бенюк шокировал откровенным признанием о секретном кровавом списке, которые составили россияне, в начале полномасштабного вторжения.

По словам актера, в 2022 году россияне вместе с провальным планом "захватить Киев за три дня" планировали так называемую жестокую расправу с украинскими знаменитостями. Богдан утверждает, что такие "расстрелянные" списки были подготовлены врагами заранее, а среди имен был и он сам.

"Должно было произойти в 2022 году, если бы россияне за три дня взяли Киев, и Украина сдалась бы, как они планировали. Знаю, что "расстрельные" списки тогда уже были готовы. И в них была и моя фамилия! Речь идет об известных украинцах, которые в первую очередь должны были быть уничтожены", — ошеломил Бенюк в интервью BLIK.ua.

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Богдан Бенюк / © instagram.com/beniukofficial

Артист добавил, что многие его коллеги — художники, актеры и телевизионщики — также могли оказаться под прицелом оккупантов. Бенюк пояснил, что эта информация сейчас есть в СБУ. В свою очередь, звезда продолжает не замалчивать это и время от времени публично напоминает об этом замысле россиян своим зрителям на спектаклях.

"Много людей творческих были в тех списках. Надо в СБУ пойти и посмотреть, какие списки составили те москалики. Я даже в спектакле Театра на Подоле об этом откровенно говорю. Мол, что списочки на уничтожение были готовы", — поделился Богдан Бенюк.

Напомним, недавно музыкант Марьян Пирожок из группы "Пиріг і Батіг", который прославился хитом "Гаї шумлять", вступил в ряды ВСУ и сделал заявление об обороне страны.