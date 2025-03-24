Актер Богдан Буйлук разошелся с возлюбленной через полтора года отношений и назвал причину

Украинский актер Богдан Буйлук разошелся с возлюбленной, актрисой Татьяной Зловой, роман с которой раскрыл в прошлом году весной.

Отношения парочки начались на съемочной площадке. Актеры вместе играли в сериале "Никто не идеален". После окончания одного из съемочных дней они пошли прогуляться по набережной. В интервью Алине Доротюк актер вспомнил, что во время этой прогулки между ними с Татьяной промелькнула искра.

"Это роман, который начался где-то через месяц, или чуть меньше, после начала съемок. Таня на съемках вела себя довольно скрыто, она работала. Потом раз мы с ней поговорили, два, и как-то после смены мы пошли прогуляться по набережной. Мы с ней говорили, и она как-то так улыбнулась по-детски. И я увидел этого ребенка, прекрасного, чудесного. И в этого ребенка я влюбился", - признался актер.

Татьяна Злова и Богдан Буйлук / Фото: instagram.com/bohdanbuyluk

Впрочем, Богдан Буйлук ошеломил новостью, что сейчас они с Татьяной не вместе. После полутора лет отношений пара решила, что им лучше быть в отдельности. Актер не стал вдаваться в подробности, лишь добавил, что разошелся с Татьяной на положительной ноте.

"Мы с Таней были вместе полтора года. Это совсем недавно произошло. Мы с уважением, благодарностью, заботой решили, что, возможно, лучше пойти по отдельности", — признался актер.

Напомним, недавно певица Jerry Heil объявила о разрыве с бойфрендом. Артистка поделилась подробностями личной жизни.

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