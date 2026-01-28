Актер Богдан Юсипчук женился в США и показал, какой была его свадьба

Богдан Юсипчук с женой / © instagram.com/iusypchuk_bogdan

Украинский актер и ведущий Богдан Юсипчук женился.

Радостной новостью артист поделился в своем Instagram. Актер отметил, что официально избавился от статуса холостяка. Ведущий символически повел возлюбленную Веронику под венец 11.01.2026. Более того, парочка заключила брак в 11:11. Время и дату, как признается Юсипчук, выбирала тогда еще его невеста, а он с ней даже не спорил.

Богдан Юсипчук с женой / © instagram.com/iusypchuk_bogdan

Свадьбу влюбленные сыграли в США, а именно в городе Санта-Барбара, штат Калифорния. Праздник молодоженов прошел в одном из отелей, где, как говорит Юсипчук, голливудские звезды проводят встречи, а крупные киностудии устраивают съемки.

Богдан Юсипчук с женой / © instagram.com/iusypchuk_bogdan

Актер уже даже показал кадры со свадьбы. Возлюбленная знаменитости выбрала белое короткое платье, а образ дополнила фатой. Тем временем сам Богдан Юсипчук надел черный костюм и рубашку. Праздничный день с молодоженами разделили их близкие и родные.

Богдан Юсипчук с женой / © instagram.com/iusypchuk_bogdan

Отметим, Богдан Юсипчук в начале полномасштабной войны находился в Украине и занимался волонтерством. Актер критиковал украинцев, которые выехали за границу, и при этом публикуют фото с отдыха. Однако уже в конце лета 2022-го позиция артиста начала удивлять. Он выехал на Бали, где участвовал в конкурсе Man of the year, а после этого дал интервью на русском языке. Впоследствии стало понятно, что Богдан Юсипчук отправился в США, где и поселился.

