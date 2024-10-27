Актер Богданович рассказал о ссоре в Киеве с известным россиянином: "Пасть открываешь на украинцев?"

Украинский актер Алексей Богданович рассказал о конфликте в Киеве с российским актером Владимиром Стекловым.

Случилось это еще задолго до войны, когда россияне приезжали в Украину сниматься в проектах. Богданович вспоминает, что на съемочной площадке произошли непредсказуемые обстоятельства, из-за чего задерживались съемки. Россиянин не выдержал и устроил истерику. Все бы ничего, но Стеклов начал оскорблять украинцев и называть их пренебрежительными словами. Богданович не выдержал и упрекнул россиянина, что вообще-то ему здесь платят, а он еще и смеет что-то говорить. Актер вспоминает, что тогда чуть не дошло до потасовки.

Владимир Стеклов

"Единственный, с кем имел неприятные отношения, – это актер Владимир Стеклов. Мы с ним как-то вместе снимались под Киевом. И я уже не помню, по поводу чего он разошелся – съемки задерживались или еще что-то такое. Начал громко возмущаться: "Эти х*хлы…". А я не выдержал, хотя он значительно старше меня. Мы сцепились. "Ты, к*ц*пура, здесь деньги зарабатываешь, – кричал. – И ты еще пасть свою открываешь на украинцев?". Едва до драки не дошло", — рассказал актер в интервью Oboz.ua.

Алексей Богданович говорит, что россияне пренебрежительно относились к украинцам. Однако остальные нации это тоже не обходило. По словам актера, россияне считали только себя "титулованными", хотя на самом деле это далеко не так, и война в Украине это в очередной раз продемонстрировала.

Алексей Богданович

"Презрительное отношение к другим народам, не только к украинцам, – это у них такой пунктик. Они – титульная нация. Остальные – хлам или уроды. Хотя наоборот, уроды – это они. С тех пор, как произошла аннексия Крыма, я к России – ни ногой. В кодло к агрессору? Нет, спасибо. Тем более что был откровенен в своих интервью и громко говорил, что это узурпация, захват чужой территории", - поделился актер.

Отметим, Владимир Стеклов – известный российский актер, который неоднократно снимался в пропагандистских проектах. Когда началась война в Украине, он поддержал враждебные действия страны-агрессора. В январе 2023 года актер оказался под санкциями.

Напомним, что недавно актриса Наталка Денисенко рассказывала, какие предложения получала от россиян во время войны. Также артистка прокомментировала съемки с российскими актерами после 2014 года.

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