Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
Актер Дмитрий Линартович впервые показался после тяжелого ранения в бою под Бахмутом

Актер Дмитрий Линартович впервые показался после тяжелого ранения в бою под Бахмутом

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
3680
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Актер Дмитрий Линартович впервые показался после тяжелого ранения в бою под Бахмутом

Дмитрий Линартович / Фото: facebook.com/profile.php?id=100007214267359

Защитник опубликовал фото из поезда для тяжелораненых от ВСУ.

Украинский актер Дмитрий Линартович, защищавший нашу страну в рядах ВСУ, впервые опубликовал фото после тяжелого ранения под Бахмутом.

На своей странице в Facebook защитник поделился селфи, сделанным в поезде, которым с фронта везут тяжелораненых украинских бойцов. На снимке видно, что у Линартовича серьезно пострадал правый глаз. Однако защитник не теряет силы духа и на снимке даже улыбается.

"Поезд для тяжело раненых от ВСУ. Спасибо, врачам и ВСУ за заботу! Я все время в пути. Первые попытки улыбнуться. И помните, что мы побеждаем, потому что наша украинская нация несокрушима!" – подписал кадр защитник.

Дмитрий Линартович / © facebook.com/profile.php?id=100007214267359
Дмитрий Линартович / Фото: facebook.com/profile.php?id=100007214267359

Напомним, что украинский актер Дмитрий Линартович был тяжело ранен в боях за город Соледар под Бахмутом. Дмитрий получил тяжелую контузию и осколочное ранение.

Дмитрий Линартович / © facebook.com/profile.php?id=100007214267359
Дмитрий Линартович / Фото: facebook.com/profile.php?id=100007214267359

Дмитрий Линартович – украинский актер театра, кино, а также дубляжа, звезда фильмов "Толока" и "Обмен". В начале полномасштабной войны ушел на фронт добровольцем. На передовой знаменитость служил разведчиком в 46-й отдельной десантно-штурмовой бригаде.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
3680
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация