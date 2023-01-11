Актер Дмитрий Линартович впервые показался после тяжелого ранения в бою под Бахмутом

Защитник опубликовал фото из поезда для тяжелораненых от ВСУ.
Украинский актер Дмитрий Линартович, защищавший нашу страну в рядах ВСУ, впервые опубликовал фото после тяжелого ранения под Бахмутом.
На своей странице в Facebook защитник поделился селфи, сделанным в поезде, которым с фронта везут тяжелораненых украинских бойцов. На снимке видно, что у Линартовича серьезно пострадал правый глаз. Однако защитник не теряет силы духа и на снимке даже улыбается.
"Поезд для тяжело раненых от ВСУ. Спасибо, врачам и ВСУ за заботу! Я все время в пути. Первые попытки улыбнуться. И помните, что мы побеждаем, потому что наша украинская нация несокрушима!" – подписал кадр защитник.
Напомним, что украинский актер Дмитрий Линартович был тяжело ранен в боях за город Соледар под Бахмутом. Дмитрий получил тяжелую контузию и осколочное ранение.
Дмитрий Линартович – украинский актер театра, кино, а также дубляжа, звезда фильмов "Толока" и "Обмен". В начале полномасштабной войны ушел на фронт добровольцем. На передовой знаменитость служил разведчиком в 46-й отдельной десантно-штурмовой бригаде.
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