Актер Довженко признался, пойдет ли воевать в случае получения повестки и есть ли е него бронь от мобилизации

Украинский актер Вячеслав Довженко признался, пойдет ли воевать, если получит повестку, а также высказался о броне от мобилизации.

В интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" артист откровенно признался, что службы на фронте не боится. Если ему придет повестка, значит наступила и его очередь. По словам Довженко, в случае необходимости он отправится на службу.

Вячеслав Довженко / Фото: скриншот с видео

"Я не боюсь. А чего бояться? Мы все могли бояться, что россияне нападут. Эта боязнь нам что-то дала? Они же все равно напали. Если тебя заберут на войну, эта боязнь тебе что-нибудь даст? Если придет ко мне очередь, значит придет очередь. Что ж тут сделаешь", - признался актер.

Также Вячеслав Довженко высказался о броне у актеров от мобилизации. По его словам, он об этом ничего не знает.

Вячеслав Довженко / Фото: скриншот с видео

"Я об этом ничего не знаю. Я вообще ничего не знаю о бронях: кто, где, кого, что. Наверное, кто-то, кого-то, где-то бронирует", - ответил Довженко.

Напомним, недавно Вячеслав Довженко высказался о причине развода с супругой после 17 лет брака.

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