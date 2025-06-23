Актер Евгений Гашенко признался, что у него есть бронь от мобилизации и как ее получил

Евгений Гашенко / © скриншот с видео

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Звезда "Дизель Шоу", ведущий и актер Евгений Гашенко, который ранее комментировал решение Яны Глущенко уйти из проекта, признался, что имеет бронь от мобилизации.

Артист работает на одном из популярных телеканалов Украины, который транслирует телемарафон "Єдині новини". Соответственно у Гашенко есть бронь от мобилизации. Тем не менее, актер в интервью Алине Доротюк говорит, если война будет продолжаться и дальше, а ситуация будет ухудшаться, то тогда служить нужно будет идти всем.

"Я понимаю, если это затянется, тогда уже не до юмористических шоу будет. Если повторится история с 2022 годом, то тогда уже, пожалуй, все пойдем туда", - поделился актер.

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Евгений Гашенко / © скриншот с видео

Сейчас же Евгений Гашенко активно занимается волонтерством. Он вместе с другими артистами собирает средства на нужды ВСУ, из которых потом покупает вещи, которые крайне необходимы на фронте: машины, амуниция, дроны и прочее.

"Сейчас стараемся помогать и поддерживать военных. Мы как артисты сейчас больше пользы принесем ВСУ, когда будем собирать средства, покупать машины, амуницию, РЭБы, дроны и все, что мы можем. Мы это делаем и стараемся как можно больше собрать", - добавил артист.

Тем временем актер Алексей Воротников пополнил ряды ВСУ. Также артист обратился к своим поклонникам.