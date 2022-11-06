Актер Евгений Смормгин сдал экзамен на получение гражданства Украины и признался, как это происходило

Известный актер, звезда "Дизель Шоу", Евгений Сморигин планирует получить украинское гражданство и даже уже сдал соответствующий экзамен.

Знаменитость поделился, что его семья в Украине, а жена с детьми – украинцы. Поэтому и он должен получить украинское гражданство.

Евгений Сморигин с семьей / Фото: instagram.com/smorigin_evgeni

"Я хочу получить украинское гражданство, потому что здесь моя семья, здесь мои дети, здесь моя жена-украинка. И потому я считаю, что я должен быть украинцем", – рассказал Евгений "Фактам ICTV".

Сморигин вспомнил, как сдавал экзамен. Это происходило в аудитории университета и все снималось на камеру. В кабинете актер в течение часа сдавал экзамен по украинскому языку. По словам Евгения, он показал знания, необходимые для получения гражданства.

Евгений Сморигин / Фото: facebook.com/smorigin

"Ты приходишь в класс в университете. Маленький класс, компьютер, камера перед тобой. Есть задачи, которые ты выполняешь. Очень легко было для меня. Ну, например, задача: есть фотография, на ней семья на пикнике, и ты описываешь, что там происходит. Все записывает камера. Или же еще такая задача: есть рассказ, в котором некоторых слов не хватает. И ты пишешь, подставляешь те слова, которые считаешь нужным. Нетрудно было. На все это есть час. И для того уровня на получение гражданства я сдал", — отметил актер.

Напомним, недавно бывшая участница группы YUKO, исполнительница Юлия Юрина, по происхождению россиянка, рассказала о получении украинского гражданства.

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